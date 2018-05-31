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Назван кандидат на замену Зидана
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Почеттино может заменить Зидана на посту главного тренера «Реала» 

Р-Спорт 18 минут назад
Фото: Reuters
Аргентинец Маурисио Почеттино, ныне возглавляющий лондонский "Тоттенхэм", является первым кандидатом на пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал", сообщает Football Espana в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на испанскую радиостанцию Cadena Cope.
В четверг возглавлявший "Реал" на протяжении трех последних лет Зинедин Зидан объявил об уходе со своего поста.
Почеттино тренирует "Тоттенхэм" с 2014 года. В прошедшем сезоне "шпоры" под руководством аргентинца заняли третье место в чемпионате Англии, и в мае руководство клуба продлило с ним контракт до 2023 года. Ранее 46-летний Почеттино возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".
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