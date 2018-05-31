В Москве сбит известный болельщик «Спартака»

В Москве автомобиль сбил известного болельщика «Спартака»

Сегодня, 31 мая, в московском районе Хамовников на перекрёстке в известного болельщика «Спартака» Антона «Добрый» Добрянского въехал автомобиль «Ауди», за рулём которого находилась девушка. Водитель автомобиля нарушила правила дорожного движения, повернув на красный свет с Комсомольского проспекта, и сбила мотоциклиста. Записи инцидента были зафиксированы видеорегистратором, городскими видеокамерами и свидетелями, имена которых внесены в протокол сотрудников ДПС . Также существует прямой свидетель, которого не внесли в протокол.

Мотоциклист двигался прямо со стороны Лужнецкой набережной на зелёный сигнал светофора, в то время как автомобиль повернул налево, на красный свет. В результате столкновения мотоциклист перелетел через машину, и, потеряв шлем, приземлился на голову. Пострадавший получил травму грудного отдела позвоночника, открытую черепно-мозговую травму, а также переломы таза и ноги.

По информации «Чемпионата», на счету автомобилистки уже есть штрафы на 8 сроков по 15 суток лишения свободы. Девушка покинула место аварии на другом автомобиле.