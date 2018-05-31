Бышовец оценил шансы сборной России

Экс-главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец после поражения сборной России по футболу от команды Австрии в товарищеском матче заявил РИА Новости, что шансы россиян пройти групповой этап на домашнем чемпионате мира остаются довольно оптимистичными.
Чемпионат мира-2018 состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Соперниками команды Станислава Черчесова на групповом этапе турнира будут сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Россияне в среду в Инсбруке в контрольном матче с минимальным счетом уступили австрийцам, которые не пробились на чемпионат мира.
"Проблемы существуют для того, чтобы находить решения, — сказал по телефону Бышовец. — Важно поставить диагноз, а уже потом находить средства, которые лишали бы команду тех недостатков, которые есть. В целом я считаю, что шансы нашей команды на выход из группы остаются достаточно оптимистичными. Основными конкурентами будут сборные Уругвая и Египта. Я думаю, что нынешним составом мы (в матче с австрийцами) в какой-то степени опробовали стратегию, которую будет выстраивать команда на чемпионате мира".
"Время еще есть, возможности есть, и я думаю, что выбор тактики (во встрече в Инсбруке) был связан с тем, что первый матч мы играем со сборной Саудовской Аравии, — добавил собеседник агентства. — А она, конечно, уступает австрийцам, но нашей команде необходимо сделать акцент на атаку. Я настроен оптимистично, у нашей команды еще есть товарищеский матч со сборной Турции. Это генеральная репетиция, к которой тоже надо быть готовым — с учетом проведенной игры с командой Австрии".
Россияне проведут заключительную перед чемпионатом мира контрольную игру с турками 5 июня в Москве. Сборная России откроет домашний чемпионат мира матчем с командой Саудовской Аравии на московском стадионе "Лужники" 14 июня.