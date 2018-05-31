Бышовец оценил шансы сборной России

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Почеттино может заменить Зидана на посту главного тренера "Реала"

Жирков: тяжелые нагрузки на сборе сказались на игре россиян с австрийцами

Нойштедтер очень доволен своей игрой за "Фенербахче" в прошедшем сезоне