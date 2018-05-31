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Наставник «Анжи» покинул пост после вылета в ФНЛ
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Скрипченко покинул пост главного тренера ФК «Анжи» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" завершил сотрудничество с главным тренером команды Вадимом Скрипченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В четверг истек срок соглашения клуба с 42-летним белорусским специалистом, которое не было продлено.
Скрипченко возглавил "Анжи" в августе 2017 года, сменив Александра Григоряна. Под руководством Скрипченко команда из Махачкалы провела 27 матчей, в которых одержала шесть побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.
В сезоне-2017/18 "Анжи" занял 14-е место в чемпионате России, в переходных матчах уступил красноярскому "Енисею" (0:3, 4:3) и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
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