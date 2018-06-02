Два клуба интересуются нападающим «Ахмата»

Нападающий футбольного клуба "Ахмат" Аблайе Мбенге может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport24.
По информации издания, интерес к футболисту проявляют французские "Монпелье" и "Анже", а также греческий АЕК.
26-летний Мбенге выступает за грозненский коллектив с 2015 года. Его контракт с клубом действует до 2019 года.
В завершившемся сезоне-2017/18 на счету сенегальца 18 проведенных игр и два забитых мяча.
Ранее СМИ сообщали, что "Спартак" заинтересован в приобретении игрока "Ахмата".