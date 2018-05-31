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Клопп хочет приобрести нападающего «Барселоны»
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Клопп хочет приобрести нападающего «Барселоны» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в приобретении нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. Как сообщает Mundo Deportivo, немецкий специалист лично руководит сделкой и желает пообщаться с 21-летним французом и его матерью.
Стоимость трансфера оценивается в 100 миллионов евро. Сообщается, что совет директоров "Ливерпуля" считает покупку форварда слишком дорогостоящей, поэтому Клоппу придется оказывать воздействие на функционеров.
В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
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