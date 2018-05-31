«Амкар» может переехать в другой город

Пермский «Амкар» до старта нового сезона в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) может переехать в другой город.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, речь идёт о Нижнем Новгороде и Калининграде.
Отмечается, что «Амкар» получил лицензию на участие в чемпионате России в следующем сезоне, но средств на содержание команды недостаточно.
Таким образом, клуб может быть продан, а его владельцем станет одна из российских нефтяных компаний.
Сумма сделки оценивается в 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что «Ростов» получил лицензию от РФС на участие в чемпионате России в следующем сезоне.