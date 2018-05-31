Четыре тренера «Спартака» покинули клуб

Четыре тренера «Спартака» покинули футбольный клуб

Отмечается, что со всеми специалистами 31 мая у клуба завершаются сроки действия контрактов, которые было принято решение не продлевать по обоюдному согласию сторон.

Пилипчук и Сальсес в сезоне-2016/17 со "Спартаком" стали чемпионами России. Малфатти и д'Урбано присоединились к команде перед началом сезона-2017/18, в котором клуб завоевал бронзовые медали и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.