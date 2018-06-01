Полузащитник «Баварии» может покинуть команду

"У меня еще год по контракту с "Баварией". Я спокоен. Знаю, чего стою и как играю в важных матчах. Именно поэтому поступает много предложений, когда открывается трансферное окно. В этот раз я не буду спешить", — передает слова Видаля La Prensa Austral.

Также он добавил, что если и покинет "Баварию", то только ради клуба, выступающего в Лиге чемпионов.

"Мой агент позаботится обо всем. Буду отдыхать, чтобы начать следующий сезон в отличной форме. Если сменю клуб, то только ради команды, которая участвует в Лиге чемпионов, выигрывает трофеи и сражается за что-то важное", — подчеркнул хавбек.