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Полузащитник «Баварии» может покинуть команду
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Полузащитник «Баварии» может покинуть команду 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Чили Артуро Видаль не исключил, что может покинуть команду, сообщает "Советский спорт".
"У меня еще год по контракту с "Баварией". Я спокоен. Знаю, чего стою и как играю в важных матчах. Именно поэтому поступает много предложений, когда открывается трансферное окно. В этот раз я не буду спешить", — передает слова Видаля La Prensa Austral.
Также он добавил, что если и покинет "Баварию", то только ради клуба, выступающего в Лиге чемпионов.
"Мой агент позаботится обо всем. Буду отдыхать, чтобы начать следующий сезон в отличной форме. Если сменю клуб, то только ради команды, которая участвует в Лиге чемпионов, выигрывает трофеи и сражается за что-то важное", — подчеркнул хавбек.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски ведет переговоры с тремя европейскими клубами.
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