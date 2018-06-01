В Испании назвали причины ухода Зидана

Названы причины ухода Зидана из «Реала»

Испанское издание AS назвало несколько причин, которые могли подтолкнуть главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана к уходу из клуба.

Газета отмечает, что Зидан понимал необходимость «новой стратегии и других мотивов» для клуба, собравшего такое количество трофеев. Кроме того, тренер, возможно, хотел уйти «с чувством выполненного долга», сохранив «свой великий образ непогрешимым».

Одной из решающих причин AS назвало отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом, а именно разногласия из-за планирования трансферной политики клуба без одобрения Зидана. Речь, в частности, идет о вратаре «Атлетика» Кепе Аррисабалаге, контракт с которым хотел подписать «Реал». Зидан говорил, что Кепа «очень талантлив», но «подписывать голкипера в середине сезона» — не лучшая идея.

Зидану также «не понравилось», когда в середине сезона в СМИ появились имена кандидатов на место нового тренара «Реала». Сообщалось, что на смену Зидану может прийти наставник сборной Германии Йоахим Лёв или тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

«Зидан обнаружил, что, несмотря на все заслуги, его позиция зависела от результата в Лиге чемпионов. Он не чувствовал себя ценным. Это может вызвать стресс и разочарование», — отмечает AS.

По версии издания, хотя сейчас Зидан не планирует тренировать какой-либо клуб или сборную, в будущем он может возглавить национальную команду Франции.

Зидан объявил об уходе из «Реала» 31 мая, через несколько дней после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Он объяснил свое решение тем, что команда «должна продолжать выигрывать и нуждается в переменах». Перес признал, что клуб не был готов к этому решению.