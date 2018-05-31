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Зидану предложили вновь стать футболистом
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Зидану предложили вновь стать футболистом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Знаменитый французский тренер Зинедин Зидан, покинувший мадридский "Реал", получил необычное предложение от клуба Лиги 1 "Амьен". Клуб, занявший 13 место в чемпионате Франции, хотел бы видеть 45-летнего Зидана в роли игрока.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Амьен" разместил предложение к Зидану на своей официальной странице в социальной сети. "Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру игрока, мы ждем с нетерпением", говорится в сообщении.
Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан завершил карьеру футболиста в 2006 году. С 2016 по 2018 год Зидан тренировал мадридский "Реал". За это время французский специалист трижды выигрывал с "Реалом" Лигу чемпионов и один раз становился победителем чемпионата Испании.
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