Зидану предложили вновь стать футболистом

Знаменитый французский тренер Зинедин Зидан , покинувший мадридский "Реал" , получил необычное предложение от клуба Лиги 1 "Амьен". Клуб, занявший 13 место в чемпионате Франции, хотел бы видеть 45-летнего Зидана в роли игрока.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Амьен" разместил предложение к Зидану на своей официальной странице в социальной сети. "Зинедин, если вы хотите возобновить карьеру игрока, мы ждем с нетерпением", говорится в сообщении.

Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан завершил карьеру футболиста в 2006 году. С 2016 по 2018 год Зидан тренировал мадридский "Реал". За это время французский специалист трижды выигрывал с "Реалом" Лигу чемпионов и один раз становился победителем чемпионата Испании.