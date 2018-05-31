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Родченков нашел допингиста в российской сборной
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Родченков нашел допингиста в российской сборной 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: ТАСС
Информатор WADA Григорий Родченков заявил, что один из игроков нынешнего состава сборной России по футболу был уличен в применении допинга.
Виталий Мутко, который был министром спорта и главой Российского футбольного союза, подошел ко мне и дал понять: «Футбол должен быть под защитой, не трогай игроков. Если будут проблемы, незамедлительно сообщи мне».
Положительные допинг-пробы сдали 34 футболиста всех уровней. Эти пробы исчезли. Один из игроков сейчас в заявке сборной России на чемпионат мира. Всех футболистов с положительными пробами я не знаю. Некоторые из них обозначались лишь цифрами — они были недоступны даже мне, — цитирует Родченкова The Sun.
Григорий Родченков — бывший директор Московской антидопинговой лаборатории. Ныне он проживает в США под защитой правоохранительных органов.
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