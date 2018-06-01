Ещё
Иран подаст жалобу в ФИФА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерация футбола Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за отмены товарищеского матча 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федерация футбола Ирана (FFIRI) планирует подать жалобу на Греческую федерацию футбола (EPO) из-за отмененного товарищеского матча, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что жалоба будет подана в Международную федерацию футбола (ФИФА). До принятия решения по данной ситуации FFIRI приостановит все отношения с греческими коллегами.
Представители иранской федерации намерены компенсировать финансовые и спортивные потери, так как отмененная встреча повлияла на планы подготовки национальной команды к чемпионату мира 2018 года в России.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Испании, Португалии и Марокко.
Ранее сообщалось, что несколько министров из Бельгии посетят матчи чемпионата мира — 2018.
Газета.Ru: последние новости
Абрамович отозвал заявление на получение британской визы Уткин назвал тренера сборной России Черчесова медной статуей Форвард "Реала" намекнул на возможное воссоединение с Зиданом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ашан» отказался от бутылок-убийц36
Абрамович наказал Британию526
Абрамович отказался от британской визы98
Российского тренера затравили на Украине12
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол В мире
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение