Иран подаст жалобу в ФИФА

Федерация футбола Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за отмены товарищеского матча

Федерация футбола Ирана (FFIRI) планирует подать жалобу на Греческую федерацию футбола (EPO) из-за отмененного товарищеского матча, сообщает "Советский спорт"

Отмечается, что жалоба будет подана в Международную федерацию футбола (ФИФА). До принятия решения по данной ситуации FFIRI приостановит все отношения с греческими коллегами.

Представители иранской федерации намерены компенсировать финансовые и спортивные потери, так как отмененная встреча повлияла на планы подготовки национальной команды к чемпионату мира 2018 года в России.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Испании, Португалии и Марокко.

Ранее сообщалось, что несколько министров из Бельгии посетят матчи чемпионата мира — 2018.