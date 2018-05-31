Трансфер из «Реала» в тюрьму: Роналду грозит срок

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду может получить тюремный срок. Причиной этому послужил уход известного футболиста от выплаты налогов в Испании. «Газета.Ru» рассказывает, с какими трудностями столкнулся лидер «Реала», который может покинуть клуб этим летом.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вновь оказался в центре скандала, связанного с его отношениями с налоговыми службами Испании. Португальцу грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

Столь серьезное наказание Роналду может получить за неуплату налогов в казну испанского государства. В частности, от игрока требуют выплатить €28 млн до 15 июня.

При этом сам нападающий, по данным налоговой службы, не доплатил €14,7 млн, которые накопились в период с 2011 по 2014 год.

По информации испанской газеты AS, представители Роналду уже связались с налоговыми органами и предложили им сократить размер налога до €18 млн Кроме того, стороны португальца готова согласиться на то, чтобы 33-летний форвард «Реала» был признан виновным, а срок его заключения при этом был сокращен до двух лет. В связи с тем, что ранее Роналду не был судим в Испании, данный срок автоматически станет условным.

Однако налоговые службы ответили отказом на данное предложение и потребовали от португальца выплатить €28 млн в срок. Прокуратура страны убеждена, что для попытки скрыть свои доходы футболист использовал созданную бизнес-структуру.

В случае, если Роналду не заплатит необходимую сумму до 15 июня, то он будет обязан предстать перед судом по окончании чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

Сам же португалец, по данным СМИ, намерен в ближайшее время покинуть «Реал».

После победы в финале Лиги чемпионов над английским «Ливерпулем» (3:1) намекнул болельщикам «королевского клуба» на то, что прошедший сезон стал для него последним в составе мадридской команды.

«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни», — сказал Роналду после матча, попрощавшись с фанатами до следующего года.

Позже лидеру клуба пришлось объяснить свои слова. В частности он отметил, что «не знает, что может дать „Реалу“.

»Деньги не проблема. Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, получил пять «Золотых мячей». Я и так уже был вписан в историю, но теперь даже в большей степени. Проведу ли еще один сезон в «Реале»? Не могу ничего гарантировать. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь»

Возможный уход португальца из мадридского клуба связывают прежде всего со взаимоотношениями футболиста с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

По информации источника, Перес обещал Роналду новый контракт на улучшенных условиях после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2016/17, в котором испанская команда обыграла туринский «Ювентус». В той встрече португальский форвард отметился дублем.

В декабре 2017 года руководство клуба вступило с представителями игрока в переговоры, предложив увеличить сумму выплат по контракту на €9 млн, но при нескольких условиях.

Этими условиями стали победы «Реала» в нескольких турнирах, а также завоевание трофея лучшему игроку года «Золотой мяч». Роналду данное предложение отклонил, заявив, что руководство не уважает его заслуги перед клубом.

Ранее «Реал» уже покинул главный тренер команды Зинедин Зидан . Свое решение французский специалист объяснил тем, что клубу нужен прогресс.

«Это подходящий момент для всех нас, это может выглядеть странным, но мое решение покинуть «Реал» пойдет всем нам на благо — игрокам, клубу и мне. Эта команда должна продолжать побеждать, и ей нужно для этого измениться. Ей нужен другой голос, новый способ работы. Конечно, я мог бы вернуться, я всегда буду рядом с этим клубом, поскольку он близок моему сердцу. Я думаю, что многие не поймут, но я знаю, что это подходящее время», — заявил Зидан на пресс-конференции, которая состоялась 31 мая в Мадриде.

Вероятно, уход Зизу с поста главного тренера «Реала» также может повлиять на окончательное решение Роналду относительно своего будущего.

33-летний португальский форвард перешел в мадридский клуб летом 2009 года из английского « Манчестер Юнайтед » за рекордную на тот момент сумму €93,4 млн Примечательно, что данный переход побил трансферный рекорд установленный в 2001 году… Зиданом, когда «Реал» приобрел француза у туринского «Ювентуса» за €76 млн Всего в составе «сливочных» Роналду дважды становился чемпионом Испании, выиграл два национальных Кубка и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Кроме того, в активе португальца по два трофея Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА , а также три золотые медали клубного чемпионата мира.

Помимо командных достижений Роналду преуспел и в завоевании индивидуальных наград, среди которых четыре приза «Золотой мяч».

Главными претендентами на именитого футболиста называются «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ». Станет ли какой-нибудь из этих клубов новым домом Роналду? Станет известно после заседания суда.