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Уход Зидана заставит «Реал» раскошелиться
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«Реалу» потребуются десятки миллионов евро на замену Зидану 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Panoramic / Globallookpress.com
Лондонский «Тоттенхэм» потребует у «Реала» 48,5 миллиона евро, если мадридский клуб попробует переманить главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает The Times.
По информации британского издания, именно эта сумма прописана в контракте аргентинского специалиста в качестве отступных. Новое соглашение с «Тоттенхэмом» он подписал 24 мая, оно рассчитано до 2023 года.
31 мая главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба. Француз на пресс-конференции объяснил, что после трех успешных сезонов не смог найти мотивацию продолжать работать с командой. По информации AS, Зидан покинул свой пост из-за проблем с продлением контракта нападающих Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.
В тот же день СМИ определили круг претендентов на место французского специалиста. В него, помимо Почеттино, вошли кандидатуры главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, Юргена Клоппа из «Ливерпуля», экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера и бывшего игрока «сливочных» Гути.
Почеттино работает в «Тоттенхэме» с 2014 года. В сезоне-2017/2018 команда под его руководством заняла третье место в чемпионате Англии.
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