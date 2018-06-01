Абрамович отказался от британской визы

Абрамович передумал получать британскую визу

Бизнесмен Роман Абрамович отозвал заявку на получение новой британской визы. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий к Абрамовичу.

Издание отмечает, что Абрамович сможет посещать Великобританию без визы на срок до шести месяцев благодаря полученному им израильскому паспорту, но у него не будет права работать в стране.

Одновременно с решением об отказе от визы Абрамович приостановил проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж». В футбольном клубе «Челси», принадлежащем бизнесмену, заявили, что это связано с «неблагоприятным инвестиционным климатом».

Ранее СМИ писали, что британские власти «затягивают» с выдачей новой визы Абрамовичу. Ему пришлось покинуть страну и пропустить финал Кубка Англии между «Челси» и « Манчестер Юнайтед ». У бизнесмена была инвестиционная виза, которую выдают в обмен на вложения в экономику от двух миллионов фунтов стерлингов. В конце месяца стало известно, что Абрамович получил паспорт Израиля.