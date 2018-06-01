Абрамович отказался от британской визы

Бизнесмен Роман Абрамович отозвал заявку на получение новой британской визы. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий к Абрамовичу.
Издание отмечает, что Абрамович сможет посещать Великобританию без визы на срок до шести месяцев благодаря полученному им израильскому паспорту, но у него не будет права работать в стране.
Одновременно с решением об отказе от визы Абрамович приостановил проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж». В футбольном клубе «Челси», принадлежащем бизнесмену, заявили, что это связано с «неблагоприятным инвестиционным климатом».
Ранее СМИ писали, что британские власти «затягивают» с выдачей новой визы Абрамовичу. Ему пришлось покинуть страну и пропустить финал Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». У бизнесмена была инвестиционная виза, которую выдают в обмен на вложения в экономику от двух миллионов фунтов стерлингов. В конце месяца стало известно, что Абрамович получил паспорт Израиля.
Британский премьер Тереза Мэй в марте пообещала проверить систему выдачи виз иностранным инвесторам. Он заявила, что проверка коснется не только россиян. Незадолго до этого отношения Москвы и Лондона обострились из-за покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.