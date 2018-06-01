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Зидана решили заманить в Катар за «космические» деньги
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Египетский бизнесмен рассказал о следующем месте работы Зидана 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Египетский бизнесмен Нагиб Савирис заявил, что бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет назначен на пост наставника сборной Катара, сообщает "Советский спорт".
"Зидан возглавит сборную Катара и начнет готовить ее к чемпионату мира — 2022. Зарплата — €50 млн, контракт на четыре года. Деньги решают все?" — написал предприниматель в твиттере.
45-летний французский специалист тренировал "Реал" с 2016 года. Под его руководством команда трижды становилась победителем Лиги чемпионов, по два раза завоевывала Суперкубок УЕФА и побеждала в Клубном чемпионате мира, а также добывала титул чемпиона Испании и выигрывала Суперкубок Испании.
Ранее сообщалось, что Зидан принял решение покинуть пост главного тренера мадридского "Реала" из-за разногласий с руководством команды.
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