Зидана решили заманить в Катар за «космические» деньги

Египетский бизнесмен Нагиб Савирис заявил, что бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет назначен на пост наставника сборной Катара, сообщает "Советский спорт".
"Зидан возглавит сборную Катара и начнет готовить ее к чемпионату мира — 2022. Зарплата — €50 млн, контракт на четыре года. Деньги решают все?" — написал предприниматель в твиттере.
45-летний французский специалист тренировал "Реал" с 2016 года. Под его руководством команда трижды становилась победителем Лиги чемпионов, по два раза завоевывала Суперкубок УЕФА и побеждала в Клубном чемпионате мира, а также добывала титул чемпиона Испании и выигрывала Суперкубок Испании.
Ранее сообщалось, что Зидан принял решение покинуть пост главного тренера мадридского "Реала" из-за разногласий с руководством команды.