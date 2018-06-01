Ещё
Над капитаном «Реала» нависла угроза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Над капитаном «Реала» нависла угроза 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу угрожают смертью после финала Лиги чемпионов, в котором защитник нанес травму нападающему английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху. Об этом сообщает COPE.
По информации издания, в Каире около тысячи болельщиков выразили недовольство и устроили демонстрацию у посольства Испании. Рамос и его семья после случившегося стали получать звонки и сообщения с угрозами. В материале отмечается, что звонки поступали с неизвестных номеров, поэтому футболист и его окружение были вынуждены сменить телефонные номера.
Полиция была оповещена о произошедшем и занимается расследованием.
27 мая на платформе Change.org появилась петиция с требованием наказать Рамоса. По мнению ее авторов, защитник намеренно травмировал Салаха во время финального матча. На 28-й минуте Рамос схватил египтянина за руку и повалил на землю, вследствие чего форвард «Ливерпуля» повредил плечо.
«Реал» обыграл английскую команду со счетом 3:1 и стал победителем Лиги чемпионов.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он схватил мою правую грудь»23
Абрамович наказал Британию544
«Ашан» отказался от бутылок-убийц53
Игрок «Спартака» стал целью Моуриньо3
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение