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Экономисты предрекли России провал
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Ученые назвали победителя ЧМ-2018 и предрекли провал России 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Экономисты из Инсбрукского университета (Австрия) спрогнозировали победителя чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Исследование опубликовано на портале EconPapers.
Самые высокие шансы на победу (вероятность 16,6 процента) у Бразилии, за ней следует Германия (15,8 процента), третье место заняла Испания (12,5 процента), четвертое — Франция (12,1 процента), пятое — Аргентина (8,4 процента). Наиболее вероятен финал с участием Бразилии и Германии.
В рейтинге команд с самыми высокими шансами на победу сборная России заняла 12 место (с 2,1 процента), уступив Бельгии, Великобритании, Португалии, Уругваю, Хорватии и Колумбии. Самой слабой командой чемпионата станет Панама, за ней следуют Саудовская Аравия, Тунис, Иран и КНДР.
К подобным выводам авторы пришли, проанализировав информацию от 26 ведущих букмекерских фирм мира, куда, в частности, входили коэффициенты на победы команд в индивидуальных играх и в чемпионате в целом, а также индивидуальные пари и «частные» ставки на победу сборных, которые заключали отдельные люди на онлайн-платформах, посвященных подобным конкурсам.
21-й чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, впервые будет проводиться Россией. Для мероприятия запланировано задействовать 12 стадионов в 11 городах России. На эти цели правительство страны выделило около 10 миллиардов долларов.
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