Игрок «Спартака» стал целью Моуриньо 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассматривает полузащитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина в качестве возможной замены испанскому хавбеку Хуану Мате.
Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что Головин, стоимость перехода которого оценивается в £15 млн, привлёк внимание Моуринью после встреч с ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов осенью 2017 года.
По информации издания Мата, на ряду с Антони Марсьялем и Маруаном Феллайни могут покинут «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Моуринью просматривал Головина и Смолова во время матча сборной России.