Игрок «Спартака» стал целью Моуриньо

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Головин, стоимость перехода которого оценивается в £15 млн, привлёк внимание Моуринью после встреч с ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов осенью 2017 года.

По информации издания Мата, на ряду с Антони Марсьялем и Маруаном Феллайни могут покинут «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Моуринью просматривал Головина и Смолова во время матча сборной России.