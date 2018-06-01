России предрекли провал на ЧМ-2018

Ученые из университета Инсбрука, проанализировав данные ведущих букмекерских контор, пришли к выводу, что победителем чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня, станет сборная Бразилии. Как сообщает «Свободная пресса», ссылаясь на данные исследования, опубликованного на портале EconPapers, шансы бразильцев на успех составляют 16,6%.

На второй строчке расположилась сборная Германии, далее следуют испанцы. Кроме того, в пятерке вероятных победителей оказались команды Франции и Аргентины. Что касается подопечных Станислава Черчесова , то в списке сборных с самыми высокими шансами на победу команда России заняла 12-е место.

Между тем, как сообщает RT, сборная России по футболу вернулась в Москву из Австрии — там в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира наши спортсмены провели тренировочный сбор. 30 мая команда Черчесова сыграла со сборной Австрии, матч завершился со счётом 0:1.