Названы истинные причины неудач сборной России

"Мы получаем игроков в команду мастеров, которые не обладают всем арсеналом технических и тактических приемов, игрового мышления. Даже последний контрольный матч с Австрией показал, что австрийцы владеют мячом лучше, чем мы", — заявил Симонян.

По его мнению, проблемы проявляются из-за недостаточного внимания к юношескому футболу

"Это лежит в области именно детско-юношеской подготовки. Тренеры больше занимаются функциональной и физической подготовкой, нежели тактическим обучением, чтобы они приходили в команды, обладая многим арсеналом техники и игрового мышления", — добавил первый вице-президент РФС.