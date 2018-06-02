Ещё
Названы истинные причины неудач сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы истинные причины неудач сборной России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян объяснил причины неудач сборной России, передает НСН.
"Мы получаем игроков в команду мастеров, которые не обладают всем арсеналом технических и тактических приемов, игрового мышления. Даже последний контрольный матч с Австрией показал, что австрийцы владеют мячом лучше, чем мы", — заявил Симонян.
По его мнению, проблемы проявляются из-за недостаточного внимания к юношескому футболу
"Это лежит в области именно детско-юношеской подготовки. Тренеры больше занимаются функциональной и физической подготовкой, нежели тактическим обучением, чтобы они приходили в команды, обладая многим арсеналом техники и игрового мышления", — добавил первый вице-президент РФС.
Ранее в Совете Федерации прокомментировали поражение сборной России от Австрии.
Газета.Ru: последние новости
Умер 18-летний английский футболист Сборная Франции обыграла команду Ирландии в товарищеском матче ЦСКА близок к подписанию защитника сборной Исландии
Комментарии2  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину173
Абрамович наказал Британию562
Капитан футбольной команды умер во сне12
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение