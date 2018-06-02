ЦСКА обзаведется защитником из Исландии 

Московский ЦСКА в летнее трансферное окно усилиться защитником "Бристоль Сити" Хердурос Магнуссоном, сообщает "Советский спорт".
По информации Bristol Post, трансфер обойдется армейцам в €2,5 миллиона. Контракт с исландцем будет рассчитан на четыре года.
Отмечается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни.
25-летний защитник провел 61 матч в составе английской команды. Также в его активе 15 игр за сборную Исландии. Он был включен в состав национальной команды на чемпионат мира — 2018.
Ранее сообщалось, что французский нападающий Дамьен Ле Таллек попал в сферу интересов московских клубов "Динамо" и "Локомотива".