Ещё
ЦСКА обзаведется защитником из Исландии
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА обзаведется защитником из Исландии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА в летнее трансферное окно усилиться защитником "Бристоль Сити" Хердурос Магнуссоном, сообщает "Советский спорт".
По информации Bristol Post, трансфер обойдется армейцам в €2,5 миллиона. Контракт с исландцем будет рассчитан на четыре года.
Отмечается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни.
25-летний защитник провел 61 матч в составе английской команды. Также в его активе 15 игр за сборную Исландии. Он был включен в состав национальной команды на чемпионат мира — 2018.
Ранее сообщалось, что французский нападающий Дамьен Ле Таллек попал в сферу интересов московских клубов "Динамо" и "Локомотива".
Газета.Ru: последние новости
Умер 18-летний английский футболист СМИ: Зидан и Блан вошли в список кандидатов на пост главного тренера "Челси" Семак ответил пожелавшему вернуться в "Зенит" португальцу
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитан футбольной команды умер во сне11
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину170
«Россия не единственный дом»86
Абрамович наказал Британию561
Шлеменко нокаутом уступил Силве
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение