ЦСКА обзаведется защитником из Исландии

Московский ЦСКА в летнее трансферное окно усилиться защитником "Бристоль Сити" Хердурос Магнуссоном, сообщает "Советский спорт"

По информации Bristol Post, трансфер обойдется армейцам в €2,5 миллиона. Контракт с исландцем будет рассчитан на четыре года.

Отмечается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни.

25-летний защитник провел 61 матч в составе английской команды. Также в его активе 15 игр за сборную Исландии. Он был включен в состав национальной команды на чемпионат мира — 2018.

Ранее сообщалось, что французский нападающий Дамьен Ле Таллек попал в сферу интересов московских клубов "Динамо" и "Локомотива".