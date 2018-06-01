Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину

Евгения Рудакова. Украинские СМИ возмутились плакатами серии «Футбольная Россия» с изображением футболистов киевского «Динамо» Игоря Беланова

Украинское издание Tribuna обвинило Россию в воровстве футбольной истории.

«Московский аэропорт Шереметьево встречает гостей плакатами с известными украинскими футболистами и надписью «Футбольная Россия», — пишет издание.

Tribuna

Tribuna

Так, на одном из плакатов изображен нападающий Игорь Беланов, родившийся в Одессе и никогда не выступавший за российские клубы. На другом — голкипер Евгений Рудаков, с 19 лет играющий за украинские команды.

Кроме того, украинские журналисты обратили внимание на ошибку в имени Рудакова: вместо Евгения голкипер назван Валерием.

Евгений Рудаков и Игорь Беланов — футболисты сборной СССР. В1986 году Беланов становился лучшим игроком Европы по версии Onze Mondial.