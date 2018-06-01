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Украина обозлилась на Россию из-за плакатов к ЧМ-2018
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Украина обозлилась на Россию из-за плакатов к ЧМ-2018 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: 1k.com.ua
Украинские СМИ посчитали некорректными плакаты с надписью «Футбольная Россия», размещенные в московском аэропорту Шереметьево в преддверии чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает портал Tribuna.
По информации издания, на плакатах изображены бывшие футболисты киевского «Динамо» Игорь Беланов и Евгений Рудаков, которые являются украинцами. Беланов никогда не выступал за российские клубы, Рудаков родился в Москве и в 1960-м числился в дубле столичного «Торпедо».
Кроме того, украинские журналисты обратили внимание на ошибку в имени Рудакова: вместо Евгения голкипер был назван Валерием.
Беланов и Рудаков также выступали за сборную СССР. Нападающий Беланов в 1986 году был признан лучшим футболистом Европы.
Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Власти страны неоднократно призывали к бойкоту мирового первенства и советовали болельщикам воздержаться от поездки в Россию.
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