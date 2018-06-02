Сарри назвали кандидатом на пост наставника «Реала»

Об этом заявил итальянский агент Сальваторе Гарритано.

"Реал" хочет заполучить Маурисио Почеттино, но по контракту он находится в более сложной ситуации, чем Сарри. Мадридцы больше не могут ждать. Я думаю, с новой недели вариант с Почеттино отпадет, а Сарри — второй выбор.

У "Наполи" и "Реала" хорошие связи, поэтому я бы дал 70 процентов на то, что мы увидим Сарри у руля испанского гранда", — цитирует Гарритано CalcioNapoli24.

59-летний специалист покинул стан неаполитанцев по окончании минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что "Челси" отказался выкупать контракт Сарри у "Наполи".