Сарри назвали кандидатом на пост наставника «Реала» 

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри претендует на пост главного тренера мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
Об этом заявил итальянский агент Сальваторе Гарритано.
"Реал" хочет заполучить Маурисио Почеттино, но по контракту он находится в более сложной ситуации, чем Сарри. Мадридцы больше не могут ждать. Я думаю, с новой недели вариант с Почеттино отпадет, а Сарри — второй выбор.
У "Наполи" и "Реала" хорошие связи, поэтому я бы дал 70 процентов на то, что мы увидим Сарри у руля испанского гранда", — цитирует Гарритано CalcioNapoli24.
59-летний специалист покинул стан неаполитанцев по окончании минувшего сезона.
Ранее сообщалось, что "Челси" отказался выкупать контракт Сарри у "Наполи".