Шалимов возглавил «Химки»

Подмосковный клуб "Химки", выступающий в Футбольной национальной лиге, готовит подписание контракта с новым главным тренером. По сведениям источника в самой команде, химчан в ближайшие два года будет тренировать экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов.
В сезоне-2017-2018 подмосковный клуб занял 13-е место в регулярном чемпионате ФНЛ, с осени прошлого года команду возглавлял Юрий Красножан, но, судя по всему, соглашение сним продено не будет. 49-летний Шалимов тренировал клубы премьер-лиги "Уралан" и "Краснодар", а в 2008-2011 гг. — женскую сборную России.