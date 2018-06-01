Британцы возложили надежды на Зобнина

Британское издание Four Four Two составило список из десяти игроков, которые могут стать открытием чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Существует общий пессимизм у фанатов в отношении сборной России, которая, похоже, подходит к домашнему турниру в смятении и это может стать шансом для ряда многообещающих молодых полузащитников проявить себя. Зобнин мало известен за пределами России, но он добился впечатляющего прогресса после перехода в «Спартак» из «Динамо», — говорится в материале.
В список вошёл шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, а также бывший нападающий «быков» сенегалец Мусса Конате.
Ранее американские СМИ назвали футболистов, которые могут «спасти Россию» на ЧМ-2018.