Ещё
Британцы возложили надежды на Зобнина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британские СМИ включили Зобнина в список потенциальных открытий ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Британское издание Four Four Two составило список из десяти игроков, которые могут стать открытием чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Существует общий пессимизм у фанатов в отношении сборной России, которая, похоже, подходит к домашнему турниру в смятении и это может стать шансом для ряда многообещающих молодых полузащитников проявить себя. Зобнин мало известен за пределами России, но он добился впечатляющего прогресса после перехода в «Спартак» из «Динамо», — говорится в материале.
В список вошёл шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, а также бывший нападающий «быков» сенегалец Мусса Конате.
Ранее американские СМИ назвали футболистов, которые могут «спасти Россию» на ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
Египетский бизнесмен заявил, что Зидан возглавит сборную Катара по футболу В Англии сообщили, что Моуринью просматривал Головина в качестве возможной замены Мате Нойштедтер: Рамос специально не травмировал Салаха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он схватил мою правую грудь»85
Абрамович наказал Британию551
Украина обозлилась на Россию из-за плакатов к ЧМ-20184
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Зидана решили заманить в Катар за «космические» деньги2
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение