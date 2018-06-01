Австралия в товарищеском матче разгромила Чехию

Сборная Австралии в товарищеском матче разгромила команду Чехии

Сборная Австралии в Санкт-Пёльтен (Австрия) сегодня провела товарищеский матч с командой Чехии и добилась убедительной победы со счётом 4:0.

Австралия: Райан, Сэйнсбари, Бехич, Рисдон (Дегенек, 76), Миллигэн, Круз (Петратос, 73), Луонго, Рогич (Ирвайн, 66), Муй, Леки (Арзани, 84), Наббут (Макларен, 61). Чехия: Коубек, Калас, Новак, Югас, Борил, Гушбауэр, Дарида, Копиц (Горжава, 83), Барак (Сикора, 57), Шик (Шураль, 75), Крменчик (Янкто, 46).