Ещё
Австралия в товарищеском матче разгромила Чехию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Австралии в товарищеском матче разгромила команду Чехии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Австралии в Санкт-Пёльтен (Австрия) сегодня провела товарищеский матч с командой Чехии и добилась убедительной победы со счётом 4:0.
В составе австрийской команды голами отметились Мэтью Леки (дважды), Робби Круз и Якуб Югас.
Австралия: Райан, Сэйнсбари, Бехич, Рисдон (Дегенек, 76), Миллигэн, Круз (Петратос, 73), Луонго, Рогич (Ирвайн, 66), Муй, Леки (Арзани, 84), Наббут (Макларен, 61). Чехия: Коубек, Калас, Новак, Югас, Борил, Гушбауэр, Дарида, Копиц (Горжава, 83), Барак (Сикора, 57), Шик (Шураль, 75), Крменчик (Янкто, 46).
Чемпионат.com: последние новости
Египетский бизнесмен: Зидан возглавит сборную Катара с зарплатой € 50 млн в год Елагин против Уткина. Выбери своего комментатора для сборной России! Роман Нойштедтер — и финале Лиги чемпионов и подготовке к чемпионату мира
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он схватил мою правую грудь»85
Абрамович наказал Британию551
Украина обозлилась на Россию из-за плакатов к ЧМ-20184
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Зидана решили заманить в Катар за «космические» деньги2
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение