В «Зените» задумались о возвращении Денисова

Известный телекомментатор Нобель Арустамян заявил о том, что руководство санкт-петербургского "Зенита" рассматривает возвращение капитана московского "Локомотива" Игоря Денисова в состав команды. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Еще год назад, когда в команду пришел Сергей Фурсенко, был разговор о том, что пора возвращать Денисова.
Есть одобрение и высшего руководства "Зенита", чтобы Денисов вернулся, но пока весь вопрос в том, готов ли "Локомотив" расстаться со своим капитаном и лидером команды. ", — заявил Арустамян в программе "Секретные материалы".
Ранее Денисов раскрыл подробности своего конфликта с тренером Станиславом Черчесовым.