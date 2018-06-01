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В «Зените» задумались о возвращении Денисова
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Источник: руководство «Зенита» одобрило идею возвращения Денисова 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт «Локомотива»
Известный телекомментатор Нобель Арустамян заявил о том, что руководство санкт-петербургского "Зенита" рассматривает возвращение капитана московского "Локомотива" Игоря Денисова в состав команды. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Еще год назад, когда в команду пришел Сергей Фурсенко, был разговор о том, что пора возвращать Денисова.
Есть одобрение и высшего руководства "Зенита", чтобы Денисов вернулся, но пока весь вопрос в том, готов ли "Локомотив" расстаться со своим капитаном и лидером команды. ", — заявил Арустамян в программе "Секретные материалы".
Ранее Денисов раскрыл подробности своего конфликта с тренером Станиславом Черчесовым.
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