Украинские комментаторы отказались освещать ЧМ-2018

СМИ: Украинские комментаторы отказываются работать на матчах ЧМ-2018

Несколько украинских комментаторов отказались от предложения работать на матчах ЧМ-2018. Матчи турнира будет транслировать телеканал "Интер".

Как информирует Sport Arena, медиахолдинг ищет комментаторов на трансляции матчей чемпионата мира, но не все соглашаются работать из-за антиукраинской, по их мнению, политики телеканала.

— Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время, — сказал комментатор Денис Босянок.

По данным сайта, несколько коллег Босянка также ответили отказом на предложение "Интера". Ранее стало известно, что телеканал отказался от идеи пригласить российских комментаторов.