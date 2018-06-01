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Украинские комментаторы отказались освещать ЧМ-2018
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СМИ: Украинские комментаторы отказываются работать на матчах ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько украинских комментаторов отказались от предложения работать на матчах ЧМ-2018. Матчи турнира будет транслировать телеканал "Интер".
Как информирует Sport Arena, медиахолдинг ищет комментаторов на трансляции матчей чемпионата мира, но не все соглашаются работать из-за антиукраинской, по их мнению, политики телеканала.
— Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время, — сказал комментатор Денис Босянок.
По данным сайта, несколько коллег Босянка также ответили отказом на предложение "Интера". Ранее стало известно, что телеканал отказался от идеи пригласить российских комментаторов.
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