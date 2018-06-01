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Моуринью захотел перехватить Головина у «Челси»
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СМИ: главный тренер «Манчестер Юнайтед» Моуринью заинтересован в трансфере Головина 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую газету The Sun.
По информации источника, 55-летний португальский специалист посетил товарищеский матч между сборными России и Австрии, чтобы лично посмотреть на игру 22-летнего россиянина. Ранее в СМИ сообщалось, что Моуринью на матче также просматривал нападающего "Краснодара" Федора Смолова.
Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В текущем сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач. Интерес к 22-летнему полузащитнику, по информации СМИ, проявляет сразу ряд европейских клубов, в частности, лондонские "Арсенал" и "Челси".
Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году. Два сезона подряд (2015/16, 2016/17) он становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а в 2016 году был признан лучшим футболистом чемпионата России. В прошедшем сезоне Смолов провел 24 матча за "Краснодар" и забил 14 голов, отдав шесть голевых передач.
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