Моуринью захотел перехватить Головина у «Челси»

СМИ: главный тренер «Манчестер Юнайтед» Моуринью заинтересован в трансфере Головина

По информации источника, 55-летний португальский специалист посетил товарищеский матч между сборными России и Австрии, чтобы лично посмотреть на игру 22-летнего россиянина. Ранее в СМИ сообщалось, что Моуринью на матче также просматривал нападающего "Краснодара" Федора Смолова

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В текущем сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач. Интерес к 22-летнему полузащитнику, по информации СМИ, проявляет сразу ряд европейских клубов, в частности, лондонские "Арсенал" и "Челси".

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году. Два сезона подряд (2015/16, 2016/17) он становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а в 2016 году был признан лучшим футболистом чемпионата России. В прошедшем сезоне Смолов провел 24 матча за "Краснодар" и забил 14 голов, отдав шесть голевых передач.