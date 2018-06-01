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Капитан футбольной команды умер во сне
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Капитан футбольной команды умер во сне 

Рамблер 14 минут назад
Фото: @mansfieldtownfc
18-летний капитан юниорской футбольной команды «Мэнсфилд Таун» Райан Эванс умер во сне из-за остановки сердца. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу английского клуба.
«Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал всё, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне», — вспоминает тренер футболиста.
В новом сезоне Эванс должен был играть за молодежную команду «Мэнсфилд Таун», где выступают юноши не старше 21 года.
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