Капитан футбольной команды умер во сне

18-летний капитан юниорской футбольной команды «Мэнсфилд Таун» Райан Эванс умер во сне из-за остановки сердца. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

«Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал всё, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне», — вспоминает тренер футболиста.

В новом сезоне Эванс должен был играть за молодежную команду «Мэнсфилд Таун», где выступают юноши не старше 21 года.