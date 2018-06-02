Небензя и певица Зара провели в ООН презентацию ЧМ-2018

Россия за две недели до старта чемпионата мира по футболу провела в штаб-квартире ООН официальную презентацию предстоящего мундиаля. В торжественной церемонии приняли участие постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и посол ЧМ-2018 — певица Зара.

В фойе Генеральной Ассамблеи ООН , где выставлена полноразмерная копия "Спутника-1", подаренная Советским Союзом в 1959 году, в пятницу вечером собрались десятки дипломатов, сотрудников ООН и журналистов. Гостям было предложено принять участие в лотерее, в которой разыгрывались сувениры, включавшие официальный мяч ЧМ-2018, брошюру, содержащую всю информацию о первенстве, и талисман чемпионата — волка Забиваку. В числе победителей оказались дипломаты Алжира, Армении, Боливии, Германии, Индонезии, Казахстана, Китая, Лихтенштейна и Франции, подарки которым вручал постпред РФ.

После краткого приветственного слова дипломат уступил сцену певице Заре, которая исполнила несколько композиций, включая "Это было давно", "Виноградная косточка" и "Нам нужна одна победа".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что собирается приехать в Россию на открытие чемпионата. Административный глава всемирной организации отметил, что будет поддерживать родную для него Португалию, которая выступает в группе "А".

Именные майки для членов Совбеза

В разговоре с журналистами Василий Небензя отметил, что чемпионат мира по футболу — "это событие мирового значения, которого ждут не только болельщики". "Это праздник спорта и всего мира, а спорт — это мир, а мир — это то, чем занимается ООН", — сказал дипломат.

За несколько часов до этого постпред РФ провел первое заседание в кресле председателя Совета Безопасности (Россия возглавляет работу основной структуры ООН в июне). Как сообщил Небензя, он раздал всем членам Совбеза официальные брошюры ЧМ-2018, а также другие сувениры. "Открою небольшой секрет, всем коллегам мы подарили майки их национальных сборных, с их именами и номером 10 у каждого на спине, с эмблемой чемпионата мира. Мы обязательно один раз за этот месяц придем в них в Совет Безопасности", — поделился постпред РФ.

Небензя признался, что сам регулярно смотрит футбол, а в прошлом играл в футбол на любительском уровне. "Я играл в полузащите. Все, конечно, хотят быть нападающими, но полузащитник играет очень важную роль", — подчеркнул дипломат.

Сборную ждут в четвертьфинале

В свою очередь певица Зара, посвятившая себя благотворительной деятельности, рассказала о том, как продвигается работа по созданию условий для посещения игр чемпионата людьми с ограниченными возможностями. "Нашим оргкомитетом сделано все возможное, чтобы люди всех возрастов, разных социальных групп чувствовали себя максимально комфортно на матчах. Для этого предусмотрено абсолютно все: и широкие пандусы, и специальные лифты, и бесплатные гольф-кары, бесплатная аренда инвалидных кресел. Более того, места на матчах для людей, которые передвигаются с помощью инвалидных кресел, самые лучшие на стадионе", — отметила она.

Прогнозируя выступление российской сборной на мундиале, Зара высказала надежду на то, что национальная команда пробьется как минимум в четвертьфинал. "Мы будем очень болеть за нашу сборную. Но самое главное, как мне кажется, на чемпионате мира по футболу — это показать, какая наша страна, какая она дружелюбная, какая она многонациональная, с богатой историей. Я очень хочу, чтобы гости нашей страны познакомились и прочувствовали нашу душу, нашу культуру", — добавила она.

Прямые трансляции в ООН

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

По сложившейся традиции, матчи первенства будут в прямом эфире транслироваться в штаб-квартире ООН. Кроме того, как сообщил постпред РФ, 14 июня будет организован показ церемонии открытия ЧМ-2018 в зале отдыха для делегатов. Трансляции матчей будут идти на нескольких экранах в разных частях комплекса, в том числе в помещениях Совета Безопасности ООН, сообщили в российской дипмиссии.