С переходом Буффона в ПСЖ возникла заминка

СМИ: ПСЖ отложил объявление о подписании контракта с Буффоном из-за ожидания вердикта по его дисквалификации

Французский «Пари Сен-Жермен» пока не объявляет о подписании контракта с бывшим вратарём «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном, так как руководство клуба ждёт, каким будет срок дисквалификации итальянца.

Об этом сообщает Mediaset Premium.

Отмечается, что стороны уже согласовали двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Буффон объявит о контракте с ПСЖ.