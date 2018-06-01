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С переходом Буффона в ПСЖ возникла заминка
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СМИ: ПСЖ отложил объявление о подписании контракта с Буффоном из-за ожидания вердикта по его дисквалификации 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Французский «Пари Сен-Жермен» пока не объявляет о подписании контракта с бывшим вратарём «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном, так как руководство клуба ждёт, каким будет срок дисквалификации итальянца.
Об этом сообщает Mediaset Premium.
Буффон был удалён за грубые высказывания в адрес арбитра четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» Майкла Оливера и может получить дисквалификацию от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на несколько встреч.
Отмечается, что стороны уже согласовали двухлетний контракт.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Буффон объявит о контракте с ПСЖ.
RT на русском: последние новости
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