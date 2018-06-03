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Аршавин устроил разборки во время матча
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Аршавин устроил разборки во время футбольного матча 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Полузащитник казахстанского «Кайрата» и бывший игрок российской сборной по футболу Андрей Аршавин устроил разборки прямо во время матча чемпионата Казахстана. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
Причиной конфликтной ситуации стала грубая выходка со стороны футболиста «Актобе» Маркоса Пиццели, который оттолкнул полузащитника «Кайрата».
В ответ на такую выходку Аршавин выругался и проявил агрессию, но предстоящий конфликт пресек судья, который подбежал к футболистам и разнял их.
В результате Аршавин улыбнулся и извинился, чем вызвал удивление комментатора матча.
Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Кайрата».
Ранее футболист Андрей Аршавин объявил о возможном окончании карьеры.
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