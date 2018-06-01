Ещё
Капитан «Реала» заявил в полицию на неизвестных
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капитану «Реала» пришлось сменить номер телефона из-за угроз 

Говорит Москва 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Серхио Рамос обратился в полицию после нескольких анонимных звонков. Неизвестные угрожали расправиться с футболистом и его семьёй.
Как сообщает испанская пресса, неприятности у Рамоса начались после финала Лиги Чемпионов. В первом тайме серьёзную травму получил лидер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах. Рамос удержал руку соперника, Салах при падении ударился о газон и вывихнул плечо. Футболист не смог доиграть матч и в слезах покинул поле.
Салах выбыл из строя на две недели. Он выступит на чемпионате мира, но его участие в первом матче против сборной Уругвая пока остаётся под вопросом.
Ранее в Каире перед посольством Испании состоялась акция протеста, в которой приняли участие около тысячи человек. Они подписали обращение с требованием наказать Рамоса.
Говорит Москва: последние новости
Роман Абрамович отозвал заявку на британскую визу Сборная РФ по футболу проиграла Австрии в контрольном матче СМИ: Роман Абрамович получил паспорт Израиля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину154
«Россия не единственный дом»64
Абрамович наказал Британию560
Абрамович может бросить «Челси»88
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение