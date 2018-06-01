Капитан «Реала» заявил в полицию на неизвестных

Капитану «Реала» пришлось сменить номер телефона из-за угроз

Серхио Рамос обратился в полицию после нескольких анонимных звонков. Неизвестные угрожали расправиться с футболистом и его семьёй.

Как сообщает испанская пресса, неприятности у Рамоса начались после финала Лиги Чемпионов. В первом тайме серьёзную травму получил лидер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах . Рамос удержал руку соперника, Салах при падении ударился о газон и вывихнул плечо. Футболист не смог доиграть матч и в слезах покинул поле.

Салах выбыл из строя на две недели. Он выступит на чемпионате мира, но его участие в первом матче против сборной Уругвая пока остаётся под вопросом.

Ранее в Каире перед посольством Испании состоялась акция протеста, в которой приняли участие около тысячи человек. Они подписали обращение с требованием наказать Рамоса.