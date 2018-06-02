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Украинские комментаторы отказались комментировать ЧМ
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Украинские комментаторы не хотят освещать матчи чемпионата мира в России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские комментаторы не хотят освещать матчи чемпионата мира в России, сообщает «Советский спорт».
По информации Sport Arena, телеканал "Интер" находится в поисках комментаторов для работы на трансляциях игр, но многие журналисты отказываются от такой возможности.
"Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время", — заявил один из известных украинских комментаторов Денис Босянок.
Ранее сообщалось, что украинский телеканал покажет чемпионат мира в России.
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