ФИФА оценила заявки на чемпионат мира 2026 года

Международная федерация футбола выставила оценки заявкам стран, претендующих на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, объединенная заявка США, Канады и Мексики получила 4 балла из 5 по итогам инспекции, заявка Марокко — 2,7 балла.

Место проведения чемпионата мира — 2026 будет определено на конгрессе ФИФА в Москве, он пройдет 13 июня, за день до старта мирового первенства в России.

Чемпионат мира 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, по две лучшие команды выйдут в плей-офф.