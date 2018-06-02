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ФИФА оценила заявки на чемпионат мира 2026 года
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ФИФА оценила заявки на чемпионат мира 2026 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола выставила оценки заявкам стран, претендующих на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, объединенная заявка США, Канады и Мексики получила 4 балла из 5 по итогам инспекции, заявка Марокко — 2,7 балла.
Место проведения чемпионата мира — 2026 будет определено на конгрессе ФИФА в Москве, он пройдет 13 июня, за день до старта мирового первенства в России.
Чемпионат мира 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, по две лучшие команды выйдут в плей-офф.
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