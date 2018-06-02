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Мутко останется в российском футболе
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Мутко не собирается уходить из Российского футбольного союза 

Газета.Ru 1 час назад
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что вице-премьер России Виталий Мутко продолжит заниматься футбольной деятельностью в стране.
Ранее Мутко сообщил о своем возможном уходе из РФС.
"Возможно, это было неправильно истолковано. Виталий Леонтьевич всегда любит говорить от сердца. Наверное, через 3-4 месяца у него будет много задач и обязанностей, связанных с основной работой. Но я уверен, что он продолжит работать в футболе и помогать ему. Хочу всем напомнить, что Мутко — президент РФС. Действующий президент. Он никуда не собирается", — цитирует Анохина газета "Известия".
Мутко занимал пост президента РФС со 2 сентября 2015 года по 25 декабря 2017 года, после чего он приостановил свою деятельность в данной должность. Исполняющим обязанности главы организации является Александр Алаев.
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