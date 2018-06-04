«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски

Жозе Моуринью заговорил по-русски в ролике, посвященном ЧМ-2018

"Это Россия", — произносит португалец по-русски.

Знаменитый португальский тренер также будет участвовать в спецвыпусках RT, посвященных ЧМ-2018, в качестве эксперта.

Ранее к команде RT присоединились экс-нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Стэн Коллимор и бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель. Кроме того, в качестве соведущего на испаноязычной версии телеканала выступит рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.