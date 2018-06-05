Фред стал игроком «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с бразильским футболистом Фредом

Бразильский полузащитник Фред перешел из украинского "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед" . Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

О сроках соглашения с 25-летним игроком не сообщается.

Фред выступал за "Шахтер" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 37 матчей в различных турнирах, отметившись четырьмя голами и семью результативными передачами. Фред в составе клуба из Донецка становился двукратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Фред в составе сборной Бразилии выступит на чемпионате мира в России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (Ростов-на-Дону, 17 июня), Коста-Рики (Санкт-Петербург, 22 июня) и Сербии (Москва, стадион "Спартак" , 27 июня).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.