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«Баварию» могут покинуть четыре футболиста
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«Баварию» могут покинуть четыре футболиста 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Чемпион Германии "мюнхенская "Бавария" может расстаться сразу с четырьмя футболистами. Баварцы хотят сократить количество игроков и получить выручку от их продажи.
Летом "Бавария" готова рассмотреть предложения других клубов о покупке защитников Джерома Боатенга и Хуана Берната, а также полузащитников Артуро Видаля и Тиаго Алькантары. Новый тренер мюнхенцев Нико Ковач не видит их в основном составе и будет возражать против их ухода.
При этом "Бавария" хочет сохранить у себя лучшего бомбардира Роберта Левандовского. Сам поляк намерен сменить клуб и рассматривает варианты с переходом в "Реал" и "Челси".
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