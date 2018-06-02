«Баварию» могут покинуть четыре футболиста 

Чемпион Германии "мюнхенская "Бавария" может расстаться сразу с четырьмя футболистами. Баварцы хотят сократить количество игроков и получить выручку от их продажи.
Летом "Бавария" готова рассмотреть предложения других клубов о покупке защитников Джерома Боатенга и Хуана Берната, а также полузащитников Артуро Видаля и Тиаго Алькантары. Новый тренер мюнхенцев Нико Ковач не видит их в основном составе и будет возражать против их ухода.
При этом "Бавария" хочет сохранить у себя лучшего бомбардира Роберта Левандовского. Сам поляк намерен сменить клуб и рассматривает варианты с переходом в "Реал" и "Челси".