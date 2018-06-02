«Баварию» могут покинуть четыре футболиста

Чемпион Германии "мюнхенская "Бавария" может расстаться сразу с четырьмя футболистами. Баварцы хотят сократить количество игроков и получить выручку от их продажи.

Летом "Бавария" готова рассмотреть предложения других клубов о покупке защитников Джерома Боатенга и Хуана Берната, а также полузащитников Артуро Видаля и Тиаго Алькантары. Новый тренер мюнхенцев Нико Ковач не видит их в основном составе и будет возражать против их ухода.