Пропаганды ЛГБТ стала причиной ухода футболистки из команды

Американская футболистка ушла из сборной из-за пропаганды ЛГБТ

Футболистка сборной США Джаелен Хинкл приняла решение покинуть расположение национальной команды из-за отказа надевать игровую майку с изображением в ЛГБТ-сообществ, сообщает "Советский спорт"

"Я чувствовала осуждение внутри меня, что мне придется носить это", — цитирует Хинкл BBC.

Футболистка была вызвана в национальную сборную для участия в матчах с командами Швеции и Норвегии в июне 2017 года. На игровых майках номера игроков были окрашены в цвет радуги в честь месяца гордости ЛГБТ-сообщества.

Хинкл отказалась надевать футболку и покинула сборную. На следующем матче за свой клуб "Норт Каролина Кураж" она была освистана болельщиками.