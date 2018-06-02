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Пропаганды ЛГБТ стала причиной ухода футболистки из команды
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Американская футболистка ушла из сборной из-за пропаганды ЛГБТ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Футболистка сборной США Джаелен Хинкл приняла решение покинуть расположение национальной команды из-за отказа надевать игровую майку с изображением в ЛГБТ-сообществ, сообщает "Советский спорт".
"Я чувствовала осуждение внутри меня, что мне придется носить это", — цитирует Хинкл BBC.
Футболистка была вызвана в национальную сборную для участия в матчах с командами Швеции и Норвегии в июне 2017 года. На игровых майках номера игроков были окрашены в цвет радуги в честь месяца гордости ЛГБТ-сообщества.
Хинкл отказалась надевать футболку и покинула сборную. На следующем матче за свой клуб "Норт Каролина Кураж" она была освистана болельщиками.
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