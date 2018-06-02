Яшин попал в список лучших игроков в истории ЧМ по футболу

Британское футбольное издание Four Four Two включило советского голкипера Льва Яшина в число 25 лучших игроков за всю историю чемпионатов мира. Он занял в рейтинге 12-е место.
"Яшин опередил свое время в вопросе организации обороны, отдавая указания полевым игрокам и часто выбегая из ворот. Его игра в матче группового раунда чемпионата мира — 1958 с бразильцами (0:2) привлекла внимание всего мира, — пишет издание. — Он помог своей сборной занять четвертое место в 1966 году — лучший показатель команды на чемпионатах мира".
Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы — 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" и на данный момент является единственным вратарем в истории, завоевавший этот приз. Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.
Первое место в рейтинге издания занял Диего Марадона (Аргентина), второе — Пеле (Бразилия), третье — Мирослав Клозе (Германия). В число 25 лучших также вошли Роналдо (Бразилия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия), Гарринча (Бразилия), Жюст Фонтен (Франция), Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройфф (Нидерланды), Герд Мюллер (ФРГ), Паоло Росси (Италия), Карлос Альберто (Бразилия), Фабио Каннаваро (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Хави (Испания), Мишель Платини (Франция), Лотар Маттеус (Германия), Эйсебио (Португалия), Жаирзиньо (Бразилия), Паоло Мальдини (Италия), Ривалдо (Бразилия), Роже Милла (Камерун), Гари Линекер (Англия).
Four Four Two — ежемесячный журнал, который был основан в Великобритании в 1994 году. В качестве авторов издания выступали тренеры Брайан Клаф, Бобби Робсон, Арсен Венгер, футболисты Диего Форлан, Мичел Сальгадо и другие. На данный момент журнал издается на 16 языках.