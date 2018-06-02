Яшин попал в список лучших игроков в истории ЧМ по футболу

Британский журнал включил Яшина в список лучших игроков в истории ЧМ по футболу

Британское футбольное издание Four Four Two включило советского голкипера Льва Яшина в число 25 лучших игроков за всю историю чемпионатов мира. Он занял в рейтинге 12-е место.

"Яшин опередил свое время в вопросе организации обороны, отдавая указания полевым игрокам и часто выбегая из ворот. Его игра в матче группового раунда чемпионата мира — 1958 с бразильцами (0:2) привлекла внимание всего мира, — пишет издание. — Он помог своей сборной занять четвертое место в 1966 году — лучший показатель команды на чемпионатах мира".

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы — 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" и на данный момент является единственным вратарем в истории, завоевавший этот приз. Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.