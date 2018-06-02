Ещё
Семёнов: да оставьте вы игру сборной России с Австрией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семёнов: да оставьте вы игру сборной России с Австрией. Прошло это 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением о поражении от сборной Австрии (0:1) в товарищеском матче.
«Есть ли ощущение, что команда всё делает правильно, Черчесов всё понимает и мы идём к победе? У нас нет никаких сомнений. Думаю, делаем всё правильно. Если будем играть на чемпионате мира, как в первые 30 минут со сборной Австрии, то у сборной на мундиале всё будет хорошо. Мы хорошо владели мячом, контролировали игру. Когда ты постоянно играешь в таком темпе, соперник начинает уставать, начинают появляться свободные зоны. Австрия на тот момент видимо ещё не устала. Так что потом на нас сказались сборы, которые мы провели. Сидя на скамейке в матче с Австрией не увидел ничего плохого. Подсели чуть-чуть после 30-й минуты. Ничего ужасного не увидел.
Ощущения после игры? Да оставьте вы игру с Австрией. Прошло это. Это была товарищеская игра после тяжёлых сборов. Этот этап пройден. Сейчас будет игра с Турцией, все увидят другую сборную. Что касается слов Акинфеева о том, что сборы ни на что не влияют, то мне кажется, что влияют», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Чемпионат.com: последние новости
Разбор матча Египта, соперника России на ЧМ-2018, против Колумбии Роналду – Зидану: горжусь, что был твоим игроком. Мистер, спасибо большое Симонян: желаю сборной успехов, давайте не обращать внимание на контрольные игры
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель бросила футболиста сразу после его провала на ЛЧ10
Абрамович наказал Британию583
Шарапова дошла до Уильямс4
Египет доставит России проблемы11
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка»
Прочее
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение