Футболист провалился в финале ЛЧ и лишился девушки

Кариуса бросила девушка-модель после финала ЛЧ

Голкипер английского «Ливерпуля» Лорис Кариус, допустивший грубейшие ошибки в финале Лиги чемпионов, расстался с британской моделью Ианте Роуз. Девушка объявила о прекращении отношений с вратарем. Возможно, данное решение связано с угрозами разъяренных фанатов в адрес спутницы спортсмена.

Травма нападающего Мохамеда Салаха и две ужасные ошибки вратаря Лориса Кариуса — слагаемые поражения «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов от мадридского «Реала»

Допустивший ляпы голкипер стал популярным в интернете и пополнил число своих подписчиков в инстаграме почти на миллион. Однако есть и грустные новости.

Известная 27-летняя модель Ианте Роуз заявила о том, что она больше не встречается с Кариусом и она сейчас свободна, несмотря на то, что пару совсем недавно видели вместе.

Некоторые болельщики пришли к выводу, что девушка ушла от спортсмена после того, как он допустил две ошибки в финале Лиги чемпионов.

Подтверждением разрыва является тот факт, что Роуз отписала от своего экс-бойфренда в инстаграме. В итоге девушка была атакована гневными сообщениями от фанатов спортсмена.

«Мне пришлось удалить 400 оскорбительных и бездумных комментариев этим утром от людей, которые публикуют свои лишенные смысла суждения, хотя сами ничего не знают о ситуации.

Называя кого-то оскорбительными словами, вы верите тому, что написано в желтой прессе и это все отражается на мне. Пожалуйста, держите себя в руках и занимайтесь собой», — написала Роуз у себя в сторис в инстаграме.

Одной из причин разлада в отношения футболиста и модели могли сталь угрозы, который посыпались в адрес вратаря после неудачи.

Среди гневных заявлений встречались «я убью твою девушку, я убью твою девушку», «твои сыновья заслуживают умереть от рака» и «я надеюсь, вся твоя семья умрет».

Роуз является успешной британской моделью. В ее инстаграме почти три тысячи фотографий, некоторые из которых достаточно откровенны.

В финале Лиги чемпионов 24-летний немец сначала выложил мяч точно на ногу французскому нападающему соперника Кариму Бензема , который открыл счет в матче, а затем не справился с дальним ударом валлийского полузащитника «Реала» Гарета Бэйла , коряво отбив мяч в собственные ворота.

Матч завершился поражением «Ливерпуля» со счетом 1:3. После финального свистка Кариус не сдерживал слез и многократно извинялся перед всеми болельщиками английского клуба.

Я проиграл матч для своей команды. Чувствую вину перед всеми. Приношу извинения всем: команде, клубу в целом. Ошибки стоили нам очень дорого.

Если бы я мог вернуться назад во времени, то исправил бы это. Мне просто жаль своих партнеров, знаю, что подвел их. Очень тяжело, но это жизнь вратаря. Нужно вновь поднять голову. Сейчас мне очень жаль всех, ведь эти голы фактически стоили нам титула», — сказал Кариус после завершения игры.

Кроме того, своей неудачной игре голкипер «Ливерпуля» посвятил целый пост в инстаграме, где пожаловался на плохой сон.

«До сих пор не спал после финала… Эпизоды игры снова и снова прокручиваются в голове… Мне бесконечно жаль своих партнеров по команде, болельщиков и всех работников клуба.

Я понимаю, что совершил две ошибки и всех вас подвел», — написал Кариус в своем аккаунте в социальной сети.

После финала Лиги чемпионов интернет запестрил различным фотожабами на тему ошибок голкипера. На одной из стоматолог находит в зубах главного тренера английского клуба Юргена Клоппа «кариус».

На другой голкипер «Ливерпуля» поднимает кубок за победу в Лиге чемпионов в составе «Реала».

Газета.Ru

Нашлись и те, кто поддержал Кариуса после неудач. Среди них была бывшая модель (а в прошлом — порноактриса) Миа Халифа . Девушка опубликовала у себя в инстаграме фотографию спортсмена.

«Продолжай улыбаться. Ошибки — это человеческая природа», — написала модель в социальной сети.

Еще одним забавным последствием финала стало приглашение Кариуса в клуб «Римини», который выступает в итальянской серии D (четвертом по силе дивизионе страны).

«Я хотел бы привезти Кариуса в Римини в течение следующих нескольких дней. Однолетнее соглашение с «Римини» — идеальная возможность найти место, в котором можно чувствовать себя абсолютно спокойным. Быть уверенным в своих силах и с чувством собственного достоинства пойти за своей мечтой.