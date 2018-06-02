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Подружка Роналду открыла купальный сезон
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Сексуальная девушка Роналду открыла купальный сезон 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Девушка нападающего "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Джоржина Родригес поделилась со своими подписчиками в инстаграме видеороликом, на котором она в одном купальнике ныряет с борта яхты в море. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Первый прыжок в воду в этом году. Как же высоко это было. Но я справилась. Я храбрая, не правда ли?", — написала Джоржина в своем инстаграме.
Ранее девушка именитого португальца опубликовала сексуальную фотографию в черной майке с открытым верхом.
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