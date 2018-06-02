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Нападающий «Краснодара» Комличенко женился
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Нападающий «Краснодара» Комличенко женился 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, минувший сезон проведший на правах аренды в чешском клубе «Млада Болеслав», женился. Избранницу 22-летнего игрока зовут Марина. Торжественная церемония проходит сегодня на территории одной из усадеб в Краснодарском крае.
В прошедшем сезоне Комличенко провёл 17 матчей в чемпионате Чехии, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Срок аренды форварда в «Младе Болеслав» заканчивается 30 июня, контракт Комличенко с «Краснодаром» рассчитан до 2021 года.
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