Нападающий «Краснодара» Комличенко женился

Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко , минувший сезон проведший на правах аренды в чешском клубе «Млада Болеслав», женился. Избранницу 22-летнего игрока зовут Марина. Торжественная церемония проходит сегодня на территории одной из усадеб в Краснодарском крае.

В прошедшем сезоне Комличенко провёл 17 матчей в чемпионате Чехии, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Срок аренды форварда в «Младе Болеслав» заканчивается 30 июня, контракт Комличенко с «Краснодаром» рассчитан до 2021 года.