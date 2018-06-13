Сборная Испании обрела нового тренера за сутки до старта ЧМ

OFICIAL | Fernando Hierro asumirá el cargo de seleccionador nacional durante el Campeonato del Mundo de Rusia. https://t.co/g576TRpp3D— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 13 июня 2018 г. Главным тренером сборной Испании по футболу на период чемпионата мира-2018 станет спортивный директор национальной команды, бывший капитан мадридского «Реала» Фернандо Йерро . Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды.

На этом посту он сменил Хулена Лопетеги, которого ранее 13 мая уволили из-за переговоров с мадридским «Реалом». По информации испанских СМИ, новость о том, что он возглавит «королевский» клуб после чемпионата мира, стала причиной конфликта в коллективе.

Контракт 51-летнего специалиста с национальной командой был рассчитан до лета 2020 года. Йерро также прибыл в Россию в составе испанской делегации в качестве спортивного директора.

До старта чемпионата мира-2018 остался один день. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени. Испанцы начнут мундиаль встречей с португальцами, которая пройдет 15 июня в Сочи.