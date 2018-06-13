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Сборная Испании обрела нового тренера
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Сборная Испании обрела нового тренера за сутки до старта ЧМ 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Главным тренером сборной Испании по футболу на период чемпионата мира-2018 станет спортивный директор национальной команды, бывший капитан мадридского «Реала» Фернандо Йерро. Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды.
На этом посту он сменил Хулена Лопетеги, которого ранее 13 мая уволили из-за переговоров с мадридским «Реалом». По информации испанских СМИ, новость о том, что он возглавит «королевский» клуб после чемпионата мира, стала причиной конфликта в коллективе.
Контракт 51-летнего специалиста с национальной командой был рассчитан до лета 2020 года. Йерро также прибыл в Россию в составе испанской делегации в качестве спортивного директора.
До старта чемпионата мира-2018 остался один день. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени. Испанцы начнут мундиаль встречей с португальцами, которая пройдет 15 июня в Сочи.
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